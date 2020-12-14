Передвижение внутри Литвы и за границу во время карантина

В связи с высокой заболеваемостью коронавирусом в стране со среды вводится более строгий карантин, и весь период, связанный с зимними праздниками (с 16 декабря 2020 г. по 3 января), в стране ограничивается передвижение между муниципалитетами.

Исключение из правил действует только для тех, кто едет на работу в другом самоуправлении, а также в случае смерти близких родственников или для получения необходимой медицинской помощи.

В выходные и праздничные дни полиция будет осуществлять контроль на дорогах на контрольных пунктах, в обычные рабочие дни – тем способом, которым полиция посчитает нужным это делать. Поэтому людям, которые куда-то следуют, надо будет доказать, что цель их поездки не нарушает установленные правила.

При этом более строгих запретов на передвижение за пределы Литвы вводить не планируется. Выезжать из страны не рекомендуется, но не запрещается, однако важно проверить, какие ограничения применяются в том государстве, куда человек собирается поехать. При этом люди, которые собираются выехать из страны, смогут перемещаться между самоуправлениями. Жители нашей страны смогут и вернуться в Литву с соблюдением всех необходимых процедур.

В список стран, затронутых коронавирусом, с сегодняшнего дня включены четыре воеводства соседней с нами Польши (Малопольское, Любушское, Опольское и Подкарпатское). Люди, которые уже с сегодняшнего дня прибывают в Литву из этих регионов, должны изолироваться на 10 дней или сдать тест на коронавирус. Кроме того, в списке Северная Ирландия, Лихтенштейн, Швейцария и все третьи страны.

Премьер-министр Ингрида Шимоните заметила также, что поскольку границы страны не закрываются, проводятся спортивные соревнования и другие ограниченные контакты, положение об услугах должно быть сохранено, однако услуги по размещению будут разрешены не только для изоляции, но и для проживания одной семьи, человека или членов одного хозяйства.