Listen to «Переезд Паспортного стола в новые помещения, комментарий специалиста Департамента миграции» on Spreaker.

Вильнюсский филиал Департамента миграции, который сейчас находится на улице Наугардуко, 100, планирует переезд в новые помещения на улице Витяне 18. У нас в эфире — сотрудник этого ведомства Люция Войшнис, и мы решили задать ей вопросы о том, на каком этапе сейчас этот процесс, и о том, какие изменения ожидают посетителей.

— Здравствуйте, Люция.

— Добрый день! В настоящее время ведутся заключительные уже работы по монтажу зала обслуживания клиентов.

Почему мы решили переехать в новое здание? Потому что наша цель — создать максимально благоприятные условия для клиентов, ну и, конечно же, — лучшие условия работы для сотрудников Миграционной службы. Филиал в Вильнюсе, который расположен по новому адресу, будет встречать клиентов более просторными помещениями, адаптированными для разных возрастных групп и людей с особыми потребностями. Также будут более современное удобное оборудование для клиентов и новая биометрическая аппаратура. Различные услуги будут предоставляться в этом нашем новом филиале. Будут приниматься и граждане Литвы, и иностранцы, которые просят предоставить вид на жительство в Литве — как временный, так и постоянный.

— А когда новый паспортный стол начнет свою работу?

— Вильнюсский филиал пригласит клиентов в новое помещение в середине осени — ну, мы планируем, где-то в октябре. Осталось мало времени, сейчас идут такие финальные уже, завершающие, работы, поэтому вполне вероятно, что клиенты, подавшие какие-то заявления или просьбы на новые документы на улице Наугардуко, заберут их уже на улице Витяне. Поэтому просьба всех клиентов — следить за постоянно обновляемой информацией на сайте Департамента миграции — это migracija.lrv.lt/ или migracija.lt/

— Скажите, пожалуйста, регистрироваться, как и прежде, можно будет через интернет? Станут ли теперь очереди для иностранных граждан короче — так, чтобы не надо было регистрироваться за полгода вперед?

— Все иностранцы имеют возможность зарегистрироваться через интернет, через сайт Департамента миграции migracija.lt/. Будет большее пространство и больше будет обслуживающих окошек. Так как сейчас, например, на Наугардуко таких окошек 43, то мы планируем открыть на 10 больше, и планируется 53 окошка для обслуживания клиентов.

— И тоже будет, как обычно, несколько залов — для тех, кто получает паспорт или вид на жительство?

— Да, но зал будет только на первом этаже, и он будет общий — только с различными пространствами. То есть, пространство для граждан Литвы и пространство для иностранцев, — но всё будет расположено на первом этаже.