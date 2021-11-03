Перемены для школьников, Scanorama и Стелмужский «старичок»

Школьников ждут перемены – планируется отказаться от разделения многих предметов на уровни А и В. Форум кино Scanorama пройдёт в крупных городах Литвы 4 – 14 ноября. В стране приводят в порядок объекты природного наследия, среди них – и Стелмужский дуб. Об этих и других новостях читайте ниже.

* Президенту Валдасу Адамкусу исполнилось 95 лет.

* С 1 ноября изменилась допустимая скорость на магистралях в Литве. С 1 ноября по 31 марта на магистралях в Литве максимальная скорость составляет 110 км/ч.

* С 10 ноября по 31 марта в Литве нельзя ездить на автомобилях с летней резиной. Шипованную резину можно использовать с 1 ноября до 10 апреля, на автомобиле должен быть специальный знак.

* Забастовки водителей общественного транспорта в Вильнюсе 8 ноября не будет. Суд еще будет решать вопрос реальности проведения забастовки в условиях пандемии, пока начало забастовки перенесли на 15 ноября.

* Министерство культуры планирует выкупить здания почтовых отделений Каунаса и Клайпеды.

* Министр образования: школьников ждут перемены – планируется отказаться от разделения многих предметов на уровни А и В. Уровни останутся только у математики и литовского языка.

* Вице-министр транспорта и коммуникаций: в 2022 году в Литве будет заасфальтировано около 130 км гравийных дорог, а в 2021–2024 годах – около 500 км.

* Висагинас планирует построить автовокзал. По словам директора администрации Висагинаса, городу с населением более 20 тысяч человек вокзал просто необходим.

* Паневежский строительный трест обещает завершить строительство Лаздинайского бассейна к концу июля следующего года.

* Представлен реестр кладбищ Вильнюса: здесь можно найти могилы своих близких.

* В Литве вступает в силу новый порядок: теперь в магазинах и на рынках нельзя будет приобрести живую рыбу.

* До мая плата за въезд легковых автомобилей в Нерингу снижается до 5 евро. До 15 евро снижается плата на въезд небольших автобусов, грузовиков и кемперов. Плата за въезд для больших автобусов снижается до 30 евро.

* В Аникщяйском районе приведено в порядок здание Куркляйской синагоги.

* Утена в этом году завершит оцифровку всех кладбищ города и района.

* Lietkabelis со счётом 77:61 победил Dolomiti Energia. Паневежцы везут из Италии вторую победу на Кубке Европы.

* 5 ноября во дворе Дворца правителей состоится уникальный спектакль света и анимации «За свободу!».

* В стране приводят в порядок объекты природного наследия. В списке из 57 объектов 26 – древние деревья. Таким «старичкам», как Стелмужский дуб, которому около 1500 лет, делают подпорки, обрезают ветви и лечат раны. А затем – защищают новыми заборчиками.

* Список виртуальных путешествий по Литве пополнил тур по городку Кражяй. Организаторы уверяют, что во время этого виртуального путешествия можно узнать такие удивительные истории, что Кражяй захочется посетить и в реальности.

* Завершились ремонтные работы на Лишкявском кургане, который находится в Дзукийском национальном парке. Теперь он полностью открыт для посетителей.

* 19-й форум кино европейских стран Scanorama будет проходить в крупных городах Литвы с 4 по 14 ноября. В этом году форум пройдёт в кинотеатрах Вильнюса, Каунаса, Клайпеды и Шяуляй.