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Переработанные покрышки могут использоваться в городском хозяйстве

Автор RUSRADIO LT 32

Переработанные покрышки предлагается использовать в строительстве дорог, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек. 

Эксперты, которые подготовили соответствующие предложения по заказу Министерства окружающей среды, считают, что государство должно финансировать исследования годного для переработки сырья и технологий.

Кроме того, следует усовершенствовать установки «зеленых» госзакупок, чтобы они мотивировали покупать продукцию, произведенную из отходов. В частности – из использованных покрышек.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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