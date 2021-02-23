Переработанные покрышки могут использоваться в городском хозяйстве

Переработанные покрышки предлагается использовать в строительстве дорог, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек.

Эксперты, которые подготовили соответствующие предложения по заказу Министерства окружающей среды, считают, что государство должно финансировать исследования годного для переработки сырья и технологий.

Кроме того, следует усовершенствовать установки «зеленых» госзакупок, чтобы они мотивировали покупать продукцию, произведенную из отходов. В частности – из использованных покрышек.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.