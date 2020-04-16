Listen to «Пересечение границ страны — пока только в виде исключения» on Spreaker.



Литва на время карантина закрыла границы, но правительство в виде исключения разрешило въезд в страну группе граждан Латвии, Германии и Филиппин — они должны начать работу в Клайпедском порту, на двух предприятиях в Каунасском районе и в Мариямполе.

В целом это примерно 130 работников и экспертов.

Иностранные подрядчики утверждают, что не получив разрешения на ввоз специалистов, они не могли продолжать выполнение намеченных работ.