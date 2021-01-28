Перезапуск франшизы «Дети шпионов»

Кинокомпания Skydance Media планирует перезапустить франшизу «Дети шпионов». Режиссер и сценарист предыдущих частей Роберт Родригес также вернется к работе над картиной о «многонациональной семье». Об этом сообщает Deadline со ссылкой на источники.

Премьера первого фильма «Дети шпионов» состоялась в 2001 году. Картина повествует о том, как дети двух супершпионов должны спасти родителей, которых похитил злодей — Миньон. Фильм собрал в мировом прокате почти $150 миллионов в при бюджете $35 миллионов.

Затем Родригес выпустил три сиквела, последний из которых — «Дети шпионов 4D» — представили в 2011 году. Вся франшиза собрала в прокате более $550 миллионов.