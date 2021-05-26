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Перезапуск легендарный советский киножурнал «Хочу все знать!»

Автор Эвелина Никанорова 19
Перезапуск легендарный советский киножурнал «Хочу все знать!»

На стриминговом сервисе «Кинопоиск HD» выйдет продолжение легендарного советского киножурнала для детей «Хочу все знать!», который выпускался с 1957 по 2010 год.

Новый цикл появится 1 июня, в нем будет 36 эпизодов по 12 минут. Каждая серия расскажет о трех темах, например устройстве Сахары или особенностях криозаморозки человека. В первый день лета можно будет посмотреть три эпизода.

Затем серии будут выходить еженедельно, по две зараз. Среди авторов сериала — профессиональные журналисты, научные консультанты и редакторы. Саундтрек к шоу написали певица Монеточка и саунд-продюсер Витя Исаев, его можно услышать в заставке киножурнала.

Проект предназначен для зрителей старше 10 лет. В нем, как обещают создатели, расскажут о том, почему не падает сигвей, сколько в мире денег, что такое «облако», когда изобретут лекарство от рака и можно ли пройти все игры в мире.

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