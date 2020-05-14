Перспективы туристического сезона в Литве

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Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер Саулюс Сквернялис призвали жителей страны отказаться в этом году от поездок за рубеж, отдав предпочтение отечественным курортам.

Мэр Паланги Шарунас Вайткус в интервью порталу DELFI рассказал, что курорт активно готовится к сезону: отели бронируются на июнь, июль, август и даже на осенние месяцы.

Ощущается активность и в секторе сельского туризма. Президент Литовской ассоциации сельского туризма Агне Вайткувене подтвердила, что с начала карантина на сайте бронирования усадеб выросло количество запросов. И сейчас жители Литвы активно ищут усадьбы для летнего отдыха — на июль-август.

Тем временем, круизный сезон в Клайпеде, который обещал стать самым удачным за последние годы, безжалостно сворачивается. Этим летом в Клайпеде ожидалось рекордное количество круизных судов. А теперь, вероятно, город не дождется иностранных морских путешественников, — пишет газета Klaipeda. Теперь сообщается, что в лучшем случае первое судно в порт зайдет в начале июля. И, если повезет, в этом году в Клайпеду придут 35 круизных лайнеров.