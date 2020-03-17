Первые три симптома коронавируса

Зачастую привычный грипп очень сложно отличить от ОРВИ, однако в случае с коронавирусом есть признаки, на которые стоит обратить внимание.

На заражение этим вирусом сначала указывает боль в горле, которая держится первые 3-4 дня. Необходимо напомнить, что грипп начинается с повышения температуры и ломоты в суставах. С течением времени боль в горле усиливается, человеку кажется, что у него бронхит. Позже появляется второй симптом — одышка и затруднённое дыхание. И наконец, третий симптом — это сухой кашель.

У детей симптомы могут быть выражены достаточно слабо.

В группе риска находятся люди старше 70 лет.

Опасность нового вируса заключается в продолжительном инкубационном периоде, когда человек может представлять опасность для окружающих, сам не зная об этом.

Чаще всего вирус передаётся воздушно-капельным путем, через руки, когда человек прикасается к тем же предметам, которые до него трогал заражённый, а также через объятия и поцелуи. Поэтому не забывайте о 3-х главных правилах на сегодняшний день: почаще мойте руки и проветривайте помещения, а также старайтесь не притрагиваться к лицу. Берегите себя и своих родных!