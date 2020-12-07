Первые вакцины могут появиться через несколько недель

Представитель Литвы в ЕК еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс говорит, что первые вакцины против коронавируса могут быть доставлены в государства-члены ЕС через три-четыре недели.

По его словам, все страны, участвующие в совместных закупках Евросоюза, получат вакцину одновременно. Сейчас важно обеспечить логистику внутри страны, чтобы правильно подготовиться к вакцинации.

Минздрав уже поручил руководителям городских администраций надлежащим образом подготовить население к вакцинации.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.