Первый день без карантина. Что важно помнить

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Сегодня — первый день без карантина. Первые лица государства обращаются со словами благодарности к жителям страны — ко всем нам, — за то, что благодаря общим усилиям удалось избежать больших человеческих жертв. Поясняются и нюансы того, чем отличается карантин от режима чрезвычайного положения, который все еще остается в силе.

Итак, еще раз — об основных правилах нынешнего периода. В магазинах, учреждениях по предоставлению услуг, досуговых и развлекательных центрах и т.д. по-прежнему сохраняются требования дистанции и гигиены рук. Люди с признаками простуды (насморк, кашель, затрудненное дыхание) допускаться в них не будут. Сохраняется требование каждый час проветривать помещения и дезинфицировать поверхности — тележки и корзины для покупок, ручки, перила, выключатели и т.д.

Массовые мероприятия. До конца месяца в мероприятиях на открытых площадках могут принимать участие до 700 человек, на закрытых — до 150. С 1 по 16 июля эти цифры составят соответственно 1000 и 200 участников.

До 16 июля продлен временный контроль на границе Литвы со странами Евросоюза в аэропортах и в Морском порту. Это означает, что у тех, кто приезжает в Литву на автомобилях и автобусах, документы проверять не будут.

Медицинским учреждениям по-прежнему рекомендуется регулировать поток посетителей, отдавать приоритет дистанционному обслуживанию пациентов, а непосредственные услуги оказывать в том случае, когда дистанционно это сделать немозможно.

Что касается защитных масок — их ношение с сегодняшнего дня носит не обязательный, а рекомендательный характер. Между тем, глава Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюс Чаплинскас советует не забывать уроки карантина:

— Если мы собираемся путешествовать в этом году, я особенно предлагал бы выбрать Литву. Но если мы выезжаем куда-то за границу, или в той же Литве, если мы будем идти на какие-то мероприятия, где большое скопление людей, в закрытом помещении, включая публичный транспорт, торговые центры и тому подобное, то там все-таки то, чему мы научились вот сейчас, во время карантина, те меры предосторожности, не отменяются. Если вы собираетесь в какую-то поездку за границу, то медицинская маска, и даже не одна, обязательно должна быть в вашей дорожной сумке. Ее надо правильно надевать, чтобы закрывать и рот, и нос в том же самолете, в любом другом помещении, где скапливаются люди. Ну и, конечно, придерживаться, при возможности, физической дистанции. Метр — хорошо, два метра — еще лучше. При возможности меньше быть в скоплении людей. И, конечно, гигиена рук. Так что меры предосторожности — они остаются. Даже на пляже — если какие-то чужие люди, группа, собираются сесть рядом с вами, — лучше не вступать в конфликт, а отодвинуться чуть подальше.

Напоминаем, что всю самую актуальную информацию можно будет найти на странице koronastop.lt.