Новости Паутина

Первый космический отель уже 2027 году

Автор Эвелина Никанорова 34
Первый космический отель

Компания Orbital Assembly заявила, что начнет строительство первого космического отеля в 2025 году. Он может быть сдан в эксплуатацию уже к 2027 году, пишет Daily Mail.

Станция Voyager расположится на низкой околоземной орбите. Внутри будут капсулы, в которых смогут разместиться 400 человек. Кроме номеров в отеле построят кинотеатры, рестораны и бары с видом на Землю, спа-центр и другие развлечения, которые обычно бывают на круизных лайнерах.

Космическая станция будет иметь форму большого круга и вращаться для создания искусственной гравитации. Orbital Assembly также планирует продать некоторые внешние модули станции правительствам разных стран, космическим агентствам и желающим купить виллу на орбите. Стоимость проекта, а также номеров и космических туров пока неизвестна.

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