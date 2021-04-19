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«Властелин колец» станет самым дорогим в истории сериалов

Автор Эвелина Никанорова 26
«Властелин колец» станет самым дорогим в истории сериалов

Затраты американской компании Amazon на съёмку первого сезона сериала «Властелин колец» составят около 650 млн новозеландских долларов (465 млн долларов США).

Об этом заявил министр экономического развития и туризма Новой Зеландии.

Итоговые затраты на производство первого сезона сериала оказались выше более ранних оценок. Таким образом, «Властелин колец» станет самым дорогим сериалом в истории. Для сравнения: компания HBO тратила около $100 млн на производство одного сезона популярного сериала «Игра престолов».

Компания Amazon приобрела права на экранизацию произведений Дж. Р. Р. Толкина в 2017 году. Съёмки первого сезона в Новой Зеландии начались в 2019 году. Премьера должна состояться до конца 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе создатели «Властелина колец» рассказали, что действие сериала будет происходить задолго до начала истории одноимённой трилогии.

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