Первый в истории космический вертолет «приземлился» на Марсе

По сообщению NASA, беспилотный вертолет, который должен был совершить первый полет на другую планету, «приземлился» на Марсе. Вертолет NASA Ingenuity «‎припарковался»‎ на Красной планете после отстыковки от материнского корабля-марсохода Perseverance.

Сейчас дрону предстоит подзарядиться от солнечной энергии для поддержания работы в холодные марсианские ночи.

It's time my brother @NASAPersevere Being alone will be hard. But just know one thing you will be proud of me ✨🚁 pic.twitter.com/iw6dKQ1MGD — NASA's Mars Ingenuity Helicopter (@IngenuityNasa) April 4, 2021

Ingenuity – небольшой беспилотный аппарат, предназначенный для исследования Марса. Его масса составляет 1,8 кг, электропитание поступает от аккумуляторов и солнечной батареи. По сути речь идет о летающем дроне-вертолете, оснащенном двумя камерами. Они позволят исследовать холмы и кратеры, по склонам которых обычные марсоходы ездить не могут.

По заявлению NASA, аппарат сможет парить на высоте чуть более 3 метров над землей в течение 30 секунд. В случае успеха полет Ingenuity станет первым полетом человека на планете, отличной от Земли. Хоть и удаленным.

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