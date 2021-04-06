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Первый в истории космический вертолет «приземлился» на Марсе

Автор Эвелина Никанорова 32
Первый в истории космический вертолет приземлился на Марсе

По сообщению NASA, беспилотный вертолет, который должен был совершить первый полет на другую планету, «приземлился» на Марсе. Вертолет NASA Ingenuity «‎припарковался»‎ на Красной планете после отстыковки от материнского корабля-марсохода Perseverance.

Сейчас дрону предстоит подзарядиться от солнечной энергии для поддержания работы в холодные марсианские ночи.

Ingenuity – небольшой беспилотный аппарат, предназначенный для исследования Марса. Его масса составляет 1,8 кг,  электропитание поступает от аккумуляторов и солнечной батареи. По сути речь идет о летающем дроне-вертолете, оснащенном двумя камерами. Они позволят исследовать холмы и кратеры, по склонам которых обычные марсоходы ездить не могут.

По заявлению NASA, аппарат сможет парить на высоте чуть более 3 метров над землей в течение 30 секунд. В случае успеха полет Ingenuity станет первым полетом человека на планете, отличной от Земли. Хоть и удаленным.

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