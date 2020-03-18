Песенный конкурс “Евровидение-2020” отменили из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении организаторов. В последние несколько недель оргкомитет рассматривал несколько вариантов проведения “Евровидения”.

Однако к середине марта стало понятно, что распространение коронавируса по Европе и меры, которые предприняли власти Нидерландов — страны-хозяйки конкурса — не позволят провести его ни в привычном, ни в другом формате. “Мы гордимся, что Евровидение объединяет зрителей по всему миру последние 64 года. Мы, как и миллионы фанатов по всему миру, глубоко опечалены, что конкурс не состоится в мае”, — указано в заявлении. Роттердам, в котором должно было пройти “Евровидение-2020”, примет конкурс в 2021 году. Напомним, что Литву в этом году должен был представлять коллектив The Roop с песней “On Fire”, и согласно оценкам букмекеров у Литвы в этом году был отличный шанс выиграть этот конкурс.