Песня из мультфильма «Энканто» возглавила топ Billboard впервые за 30 лет

Песня «We Don’t Talk About Bruno» из мультфильма «Энканто» возглавила чарт Billboard Hot 100, став первой за последние 30 лет песней Disney, завоевавшей первое место в топе.

Несмотря на то, что такие хиты, как «Circle of Life» из «Короля Льва» и «Let It Go» из «Холодного сердца» стали довольно популярными, «We Don’t Talk About Bruno» – первая после песни «A Whole New World» из «Аладдина», возглавившая топ Billboard.

В отличие от песен-предшественников из Disney, «We Don’t Talk About Bruno» совершила скачок от всего 1,5 миллиона прослушиваний на радио до 34,9 миллиона прослушиваний в США, обогнав хит певицы и автора песен Адель «Easy on Me», который удерживал позицию в течение 10 недель. Для композитора Лина-Мануэля Миранды это событие также стало стало первым в карьере, несмотря на его огромный вклад в мир Бродвея и многочисленных музыкальных изданий.

«We Don’t Talk About Bruno» – это песня, которую члены ее семьи, а также жители деревни поют молодой героине, предупреждая ее не говорить о ее загадочном дяде Бруно. Каждый из поющих по очереди рассказывает о том, что произошло, когда предсказания Бруно для их жизни сбылись – от дождливых свадебных дней до выпадения волос.

Источник: InterMedia