Музыкальная новинка

Песня из мультфильма «Энканто» возглавила топ Billboard впервые за 30 лет

Автор Эвелина Никанорова
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Песня «We Don’t Talk About Bruno» из мультфильма «Энканто» возглавила чарт Billboard Hot 100, став первой за последние 30 лет песней Disney, завоевавшей первое место в топе.

Несмотря на то, что такие хиты, как «Circle of Life» из «Короля Льва» и «Let It Go» из «Холодного сердца» стали довольно популярными, «We Don’t Talk About Bruno» – первая после песни «A Whole New World» из «Аладдина», возглавившая топ Billboard.

В отличие от песен-предшественников из Disney, «We Don’t Talk About Bruno» совершила скачок от всего 1,5 миллиона прослушиваний на радио до 34,9 миллиона прослушиваний в США, обогнав хит певицы и автора песен Адель «Easy on Me», который удерживал позицию в течение 10 недель. Для композитора Лина-Мануэля Миранды это событие также стало стало первым в карьере, несмотря на его огромный вклад в мир Бродвея и многочисленных музыкальных изданий.

«We Don’t Talk About Bruno» – это песня, которую члены ее семьи, а также жители деревни поют молодой героине, предупреждая ее не говорить о ее загадочном дяде Бруно. Каждый из поющих по очереди рассказывает о том, что произошло, когда предсказания Бруно для их жизни сбылись – от дождливых свадебных дней до выпадения волос.

Источник: InterMedia

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