Песня «Last Christmas» возглавила британский чарт

Песня, написанная Джорджем Майклом и исполненная им вместе с Эндрю Риджли, дебютировала в британском чарте еще в декабре 1984 года. Тогда она попала на вторую строчку.

На каждое Рождество – песня попадает в хит-парад, но только в 10-ку.

I am delighted, somewhat amazed & profoundly pleased that WHAM!’s iconic Christmas classic Last Christmas has finally achieved the accolade of becoming a No 1. It’s a fitting tribute 2 George’s songwriting genius and 1 of which he would’ve been immensely proud & utterly thrilled.

— Andrew Ridgeley (@ajridgeley) January 1, 2021