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Песню Манижи номинировали на Eurostory Best Lyrics Award

Автор Эвелина Никанорова 34
Песню Манижи номинировали на Eurostory Best Lyrics Award

Песню Манижи «Русская женщина», с которой певица поедет на «Евровидение» от России, выдвинули на премию Eurostory Best Lyrics Award. Эту награду вручают за лучший текст песни для «Евровидения».

На премию также выдвинули песни еще четверых участников музыкального конкурса: это Growing up is getting old Виктории Георгиевой (Болгария), Zitti e buoni группы Måneskins (Италия), Birth of a new age певца Жангю Макроя (Нидерланды) и The wrong place группы Hooverphonic (Бельгия). Победителя выберет международное жюри, состоящее из писателей, журналистов, издателей и прошлых участников конкурса. Проголосовать за понравившийся текст могут и пользователи на сайте премии.

Победителя премии объявят перед «Евровидением», которое пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 18 по 22 мая. Награду Eurostory Best Lyrics Award вручают с 2016 года.

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