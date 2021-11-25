Петр Налич выпустил «Песни пиратов»

Петр Налич представил альбом «Песни пиратов». Это первая пластинка исполнителя, целиком записанная на русском языке.
На его создание группа собрала посредством народного акционирования 806 тысяч рублей. Коллектив собирается выпустить два подряд диска на морскую тематику.
«- Мне кажется, это получился самый цельный по настроению и пространству альбом в моей жизни, – написал Петр Налич о «Песнях пиратов». – В этом альбоме вы услышите широчайшие раскаты океанских волн, солёный ветер, радужные переливы бензиновых пятен в атлантических портах и суровый пиратский бит»
Источник: InterMedia