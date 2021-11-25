Петр Налич выпустил «Песни пиратов»

На его создание группа собрала посредством народного акционирования 806 тысяч рублей. Коллектив собирается выпустить два подряд диска на морскую тематику.

«- Мне кажется, это получился самый цельный по настроению и пространству альбом в моей жизни, – написал Петр Налич о «Песнях пиратов». – В этом альбоме вы услышите широчайшие раскаты океанских волн, солёный ветер, радужные переливы бензиновых пятен в атлантических портах и суровый пиратский бит»