Музыкальная новинка

Певец Леша Свик выпустил клип на балладу «Стреляй»

Автор RUSRADIO LT 0
Певец Леша Свик выпустил клип на балладу «Стреляй»

Певец Леша Свик выпустил клип на балладу «Стреляй», где предстал жертвой расставания.

С момента выпуска сингл уже набрал несколько миллионов прослушиваний на стриминговых платформах.

Режиссер Сергей Черкасов визуализировал фразу «Baby, стреляй в меня» буквально, – каждое слово в ссоре при расставания оказывается пулей, летящей в накаченного артиста.

 

«Baby, стреляй в меня, ты сможешь уйти. Baby, стреляй в меня, последняя жизнь». Время абсолютно ничего не меняет и не лечит, если человек глубоко засел в твоей голове и живет в твоих мыслях. Большая ошибка – попытаться найти успокоение в другом человеке, лишь для того, чтобы приглушить собственную боль. Чувства людей – не игрушка», – считает Леша Свик.

В главных ролях в клипе снялись сам Леша Свик и Азиза Кондыбаева.

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