Певица Манижа представит Россию на конкурсе «Евровидение – 2021»

Певица Манижа представит Россию на «Евровидении — 2021» в Роттердаме, она победила в зрительском голосовании Первого канала. На конкурс она поедет с песней «Russian Woman».

Манижа обошла своих коллег #2Маши с песней «Bitter Words», а также Антона Беляева и группу Therr Maitz с песней «Future Is Bright». Они выступали 8 марта в эфире Первого канала, после которого зрители проголосовали за лучшего исполнителя.

Ранее группа Little Big, которая должна была представлять Россию на отмененном из-за коронавируса «Евровидении — 2020» отказалась от участия в отборе на конкурс в текущем году.

«Евровидение» пройдет 18−22 мая на роттердамской арене Ahoy. В конкурсе будут участвовать музыканты из 41 страны. Напомним, что Литву на конкурсе «Евровидение— 2021» представит группа The ROOP.

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