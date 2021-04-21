Певица взяла самую низкую ноту и установила мировой рекорд

Певица из Канады Джой Чэпмен попала в книгу рекордов Гиннесса — ей удалось взять самую низкую ноту (C1 на фортепиано) среди женщин.

В детстве Чэпмен пела в церковном хоре, сейчас она часто записывает мужские партии. При этом благодаря широкому вокальному диапазону исполнительница может петь и высоким голосом.

В разговоре с канадским телеканалом CBC Чэпмен рассказала, что подготовка к рекорду заняла около года. Поучаствовать ее уговорила племянница, обнаружившая, что прошлый рекордсмен взял только D2 (на октаву выше C1).

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