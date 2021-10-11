Музыкальная новинка

Певица Зара выпустила новый лирический сингл «Безумная»

Автор Эвелина Никанорова
Певица Зара выпустила новый лирический сингл «Безумная»
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Певица Зара выпустила новую лирическую балладу «Безумная» на стихи Михаила Гуцериева.

«”Безумная” отличается от наших предыдущих совместных песен с Михаилом Гуцериевым. Для меня она особенная, поскольку в моём репертуаре нет песен о безусловной, большой и страстной любви. Сила Михаила Гуцериева в его искренности, самоотдаче и в том, что он остаётся верным своему поэтическому почерку. Его талант — подбирать правильные и нужные слова — всегда приводит к невероятному результату: стихи попадают прямо в цель и не оставляют слушателей равнодушными», – говорит Зара.

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