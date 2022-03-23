Музыкальная новинка

«Пицца» продлила зиму на месяц в «Мерцала»

Автор Эвелина Никанорова

Группа «Пицца» представила трек «Мерцала».

 «Моя весна заблудилась на полпути, на месяц зиму продлив», – поется в этой песне.

Источник: InterMedia

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