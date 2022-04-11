Музыкальная новинка

Pink Floyd выпустил первую новую песню за 28 лет

Автор Эвелина Никанорова

Группа Pink Floyd представила сингл и клип «Hey Hey Rise Up». К Дэвиду Гилмору и Нику Мэйсону присоединились давний басист Pink Floyd Гай Пратт и клавишник Нитин Сони, аккомпанирующие солисту украинской группы «Бумбокс» Андрею Хлывнюку.

В треке используется голос Андрея, взятый из его поста в соцстеях, где он на Софийской площади в Киеве поет «Ой, калина красная на лугу» – украинскую народную песню протеста, написанную во время Первой мировой войны. Название трека Pink Floyd взято из последней строчки песни, которая переводится как «Эй, эй, вставай и радуйся».

Видеоклип на «Hey Hey Rise Up» был снят режиссером Мэтом Уайткроссом в тот же день, когда был записан трек, а Андрей пел на экране, пока группа играла. На обложке трека изображен подсолнух работы кубинского художника Йосана Леона. Все вырученные средства от продажи сингла пойдут на гуманитарную помощь Украине.

Источник: InterMedia

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