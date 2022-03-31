Здоровье

Пищевая аллергия и ее отличие от непереносимости продуктов

Автор Анжелика Орлёнок

Это «Культура здоровья». Тема сегодняшнего эфира: пищевая аллергия – что это такое? На какие продукты у людей чаще всего бывает аллергия? Почему одни люди могут есть все без исключения, а другие вынуждены ответственно выбирать, что класть в рот? Каковы наиболее распространенные аллергические реакции? Как понять, что у тебя аллергия на какой-то продукт? Чем пищевая аллергия отличается от пищевой непереносимости?

На все эти вопросы мы попросили ответить врача-аллерголога профессора Руту Дубакене.

Пищевая аллергия и ее отличие от непереносимости продуктов

Врач-аллерголог проф. Рута Дубакене. Фото – mf.vu.lt

Аллергия на пищу сильнее всего проявляется, если мы говорим о разных периодах жизни человека, то, например, детство: первый аллерген –  это коровье молоко. Потом это куриное яйцо, пшеница, соя, орехи, рыба и так далее. Пищевая аллергия у взрослых проявляется чаще. И это связано с тем, что примерно половина больных, которые чувствительны к пыльце, – они реагируют также и на некоторые пищевые продукты. Для пищевой аллергии очень характерна, как и вообще для аллергических болезней, очень четкая причинная связь. Есть аллерген – есть реакция на него.

Если мы говорим о пищевой аллергии, эта реакция может возникать чаще всего примерно в течение двух часов после того, как вы съели какой-то продукт. Однако, если мы говорим о такой же связи, как, например, между пищей и пыльцой, то эта же самая аллергическая реакция – например, фундук берешь в рот – начинаешь только жевать, и сразу начинает зудеть. Начинает чесаться во рту – это и является признаком пищевой аллергии. Если, допустим, эта реакция не происходит прямо во рту, то надо подождать, пока еда попадет в кишечник. И уже тогда возникает очень такой типичный симптом – ты поел, и где-то через два часа, может быть чуть раньше, начинается диарея. То есть, мы все равно можем проследить причинно-следственную связь. Поэтому когда люди говорят: вот съел – и после двух-трех дней что-то там случилось, где-то выскочила сыпь – в этом случае нет никакой зависимости.

Пищевая аллергия и непереносимость продуктов

Признаки пищевой аллергии и ее проявление – очень разнообразные. Но чаще всего это все-таки проявляется на коже. У детей это может быть атопический дерматит, у взрослых могут проявиться крапивница или тошнота. Боли в суставах. Какие-то приступы, иногда даже судороги – но это в очень редких случаях. Но, конечно, и здесь прослеживается зависимость – мы всегда находим, в 80% случаев, родственников, у которых есть аллергические заболевания. И если эти болезни не обнаруживаются, значит это может быть, например, сбой иммунной системы, онкологическое заболевание, ревматическое заболевание, и так далее.

Если мы говорим о нетолерантности к пище, то там – совершенно другая история. В таком случае пища не является аллергеном. И там не происходит никакой аллергической реакции. Это в большей степени – вопросы с ферментами. Например, у литовцев где-то в 30% случаев обнаруживается непереносимость лактозы. То есть, тот фермент, который расщепляет молочные белки, он может ослабеть, допустим, в более зрелом возрасте. Тогда и проявляются всевозможные проявления этой непереносимости продуктов. Например, ты выпиваешь молоко, и у тебя сразу начинает крутить живот. Или съедаешь какую-то молочную сосиску, докторскую колбасу, – и тогда что случается? Непереносимость пищевых продуктов зависит от количества съеденного. Аллергия – это болезнь маленьких количеств – достаточно, чтобы в организм попало минимальное количество. Так здесь, когда мы имеем дело с непереносимостью – может быть, надо бОльшее количество еды. И нет никакой прямой зависимости. Например, один раз проявляется непереносимость какого-то продукта, а другой раз – нет. Если же аллергическая реакция существует, и в продукте есть аллерген, ты на него будешь реагировать каждый раз. А если это только нетолерантность к продукту – то один раз это происходит, другой раз не происходит, что-то непонятное

Пищевая аллергия и ее отличие от непереносимости продуктов

Как говорят специалисты, в большинстве случаев аллергические реакции вызываются самыми распространенными и знакомыми нам продуктами питания. Чаще всего это арахис, молоко, яйца, пшеница, соя, орехи, рыба и морепродукты. При этом в некоторых случаях дети могут перерасти повышенную чувствительность к тем или иным продуктам. А вот аллергия на арахис или некоторые другие орехи может оставаться с человеком и на всю жизнь.

Что делать в случае, если у человека есть аллергия на какой-то продукт?

Единственный возможный способ – избегать этого продукта. И не только в чистом виде, но и в составе каких-то сложных блюд. Важно изучать состав того, что покупается в магазине. Не забывать спрашивать об ингредиентах блюд, которые мы заказываем в кафе или ресторане. Как говорила наша сегодняшняя собеседница, аллергия – это болезнь малых количеств. А значит, попадание даже крохотного количества ореха, или какого-то морепродукта, к которому человек аллергичен, в пищу может вызвать очень серьезные последствия.

Самым опасным из них считается анафилактический шок. Такую реакцию организма могут вызывать не только какие-то продукты, но и укусы насекомых, лекарства.

В легких случаях для устранения симптомов аллергии врачи рекомендуют антигистаминные препараты. В более сложных надо обязательно срочно обращаться за медицинской помощью.

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