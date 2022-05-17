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Pixar снимает мультфильм из жизни элементарных частиц

Автор Эвелина Никанорова

Студия Pixar объявила название и дату выхода своего нового, 27-го по счету, полнометражного анимационного фильма.

Pixar снимает мультфильм из жизни элементарных частиц

кадр из мультфильма «Elemental»

Картина под название «Elemental» выйдет в мировой прокат 16 июня 2023 года, а пока студия представила несколько рисунков к мультфильму.

– В городе, где частицы огня, воды, земли и воздуха живут вместе, пламенная молодая женщина Эмбер и плывущий по течению парень Уэйд вот-вот откроют для себя нечто элементарное: как много у них на самом деле общего, – сообщается в синопсисе.

Режиссером и соавтором сценария «Elemental» является Питер Сон («Хороший динозавр»), продюсером – Денис Рим. Вдохновение для создания этой истории Сон черпал в собственной жизни.

– Мои родители эмигрировали из Кореи в начале 1970-х и открыли популярный продуктовый магазин в Бронксе, — рассказывает он. – Мы были среди многих семей, которые отправились в новую землю с надеждами и мечтами — все мы смешались в одну большую салатницу культур, языков и красивых маленьких кварталов. Наша история основана на классических элементах — огне, воде, земле и воздухе. Некоторые элементы смешиваются друг с другом, а некоторые нет. Что, если бы эти частицы были живыми?

Источник: InterMedia

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