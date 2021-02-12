Пять фактов о Covid-19

Прошло чуть больше года с того момента, как мировое научное сообщество подключилось к борьбе с таинственной инфекцией, вызвавшей вспышку неизвестной болезни в китайском Ухане. Русская служба Би-би-си сделала подборку о том, как за этот год изменились наши представления о вирусе и какие уже опровергнутые наукой гипотезы по-прежнему остаются распространенными заблуждениями.

“Туман пандемии”

Хаос, который возник во всем мире с появлением коронавируса, был вызван тем, что ученые о нем почти ничего не знали. Многие решения властям разных стран приходилось принимать наугад. К слову, даже сейчас ученые говорят, что в полной мере оценить эффективность тех или иных мер можно будет лишь после того, как “туман пандемии” рассеется и позволит провести анализ ситуации. И хотя у них по-прежнему на многие вопросы о вирусе все еще нет ответов, кое-что уже можно утверждать наверняка. Вот основные факты, которые известны на данный момент (и пока не опровергнуты).

Факт 1. Вирус потенциально смертельно опасен для всех

Многие из тех, кто не входит в группу риска по возрасту или наличию хронических заболеваний, уверены в том, что коронавирус может убить кого угодно – но уж точно не их самих. Но это заблуждение. В списках погибших от Covid-19 действительно непропорционально много пожилых и не самых здоровых людей.

Но сейчас нам известно, что тяжесть болезни определяет еще и генетика, так что вирус может быть смертельно опасен для кого угодно.

Факт 2. Выздоровление может растянуться на несколько месяцев

В отличие от простуды и гриппа, которые в большинстве случаев проходят за несколько дней и с которыми коронавирус сравнивают многие ковид-диссиденты, борьба организма с Covid-19 длится значительно дольше.

Еще в марте прошлого года ученые подсчитали: от появления первых симптомов вируса до полного выздоровления пациента проходит в среднем 25 дней. Эта статистика учитывала лишь относительно тяжелые случаи, когда больному требовалась госпитализация.

Уже ближе к концу года выяснилось, что жизнеспособные образцы вируса обнаруживаются в организме пациента максимум на девятый день болезни. После этого больной перестает представлять опасность для окружающих – хотя ПЦР-тесты нередко продолжают давать положительный результат еще неделю, а то и две-три.

При этом пропавшее обоняние, например, может вернуться к пациенту лишь через пару месяцев, а полное выздоровление – и вовсе растянуться на неопределенно долгий срок.

Факт 3. Covid-19 – “болезнь тесноты”

С самого начала эпидемии, когда о болезни еще не было известно практически ничего, в качестве профилактики эксперты ВОЗ призывали в первую очередь как можно чаще мыть руки (не меньше 20 секунд) и как можно реже прикасаться к лицу.

И то и другое – по-прежнему остается официальной рекомендацией ВОЗ: регулярное мытье рук защищает от многих инфекций. Однако более поздние исследования показали, что коронавирус редко передается через контакт с зараженными поверхностями (в отличие, например, от обычной простуды) и не является “болезнью грязных рук”.

Основной способ распространения вируса – мельчайшие капли слюны и мокроты, содержащиеся в воздухе, выдыхаемом инфицированным, особенно при кашле.

Относительно крупные частицы действительно оседают на поверхностях, но там они довольно быстро высыхают и перестают представлять опасность в течение пары часов. Куда опаснее легкие капли, которые могут висеть в воздухе часами и даже сутками.

Особенно долго вирус держится в воздухе в закрытых, плохо проветриваемых помещениях. Именно в таких условиях чаще всего происходят массовые заражения. На открытом воздухе шансы заразиться Covid-19 гораздо ниже.

Факт 4. Маски действительно защищают от вируса

Носить в транспорте и других общественных местах тряпичные маски, закрывающие нос и рот, эксперты ВОЗ советовали с самого начала эпидемии – задолго до того, как во многих странах это стало обязательным.

Многие сомневались в эффективности этой меры: ведь вирусные частицы настолько малы, что без труда проникают через поры любой ткани. Кроме того, ложное ощущение защищенности может заставить человека в маске вести себя более рискованно, чем без нее.

Однако проведенные позже исследования показали, что маски действительно уменьшают распространение вируса. Причем они неплохо защищают от инфекции не только окружающих, но и в значительной степени самого носителя.

Особенно эффективны маски потому, что опасность для окружающих инфицированный начинает представлять почти сразу после заражения, еще не зная о нем, а вот симптомы у него начинают проявляться значительно позже (если проявляются вообще).

К слову, эксперты рекомендуют по возможности носить не медицинские марлевые повязки, а многослойные тканевые маски многоразового использования. Главное – чтобы она плотно прилегала к лицу, закрывая нос и рот, но при этом в ней было относительно удобно дышать.

При этом ношение маски не отменяет необходимости соблюдать социальную дистанцию.

Факт 5. Лучший способ защиты – прививка

Год назад, когда эпидемия только начиналась, у ученых не было уверенности, что разработать вакцину от нового коронавируса удастся в принципе.

О том, что массовую вакцинацию удастся начать еще до конца года, не было и речи: даже самые оптимистичные прогнозы обещали появление эффективной вакцины не раньше, чем через 16-18 месяцев. Однако сегодня уже существует несколько вакцин и около десятка – на подходе. Полученный в результате прививки иммунитет отличается от естественного, оставшегося после болезни. По данным последних исследований, выздоровевший человек может снова заболеть Covid-19 уже через шесть-восемь месяцев. А вот производители вакцин уверяют, что их препарат дает защиту от вируса аж на два года – хотя с уверенностью говорить об этом можно будет не раньше лета 2022 года.

Источник