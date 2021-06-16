Спорт Это интересно

«Пять колец»: 6 занимательных фактов об Олимпийских играх

Автор Евгений Русаков 29
«Пять колец»: 6 занимательных фактов об Олимпийских играх

В этот день 127 лет назад по инициативе Пьера де Кубертена собрался конгресс по вопросу об учреждении (а по сути, о возобновлении проведения) Олимпийских игр. В этом году Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Будем надеяться, что коронавирус уже не сможет помешать, как сделал это в прошлом году, а пока вашему вниманию – шесть интересных фактов об Олимпийских играх.

  1. Пять колец Олимпийского флага символизируют пять континентов, связанных дружбой. Поговаривают, что у каждого континента был свой цвет (Европа – голубой, Азия – жёлтый, Африка – чёрный, Австралия – зелёный и Америка – красный), однако никаких доказательств, что Пьер де Кубертен именно так распределил цвета, нет.

    «Пять колец»: 6 занимательных фактов об Олимпийских играх

    Никто не знает, соответствуют ли цвета континентам

  2. Игры XV Олимпиады, которые начались в 1952 году в Хельсинки, формально продолжаются до сих пор. Тогдашний президент МОК Зигфрид Эдстрём так увлекся на церемонии закрытия, что забыл произнести ключевую фразу: «Игры XV Олимпиады объявляю закрытыми». Поэтому официально эти игры так и не закончились.

    «Пять колец»: 6 занимательных фактов об Олимпийских играх

    Зигфрид Эдстрём

  3. Олимпийские игры 1924 года породили такой вид спорта, как биатлон. Изначально этот вид спорта назывался «военный патруль». Он включал в себя гонку на лыжах, стрельбу из винтовок и лыжный альпинизм.

    «Пять колец»: 6 занимательных фактов об Олимпийских играх

    Биатлонисты

  4. В 1932 году Бразилия отправила своих спортсменов на Олимпийские игры без денег, но с полным сухогрузом кофе. Предполагалось, что они продадут товар и обеспечат себе финансирование. Увы, идея не сработала, так что некоторые бразильские спортсмены сами оплатили свои нужды, а некоторые и вовсе вернулись домой.

    «Пять колец»: 6 занимательных фактов об Олимпийских играх

    Олимпийские игры 1932 года

  5. На репетиции церемонии открытия XI Зимних Олимпийских игр 1972 года в Японии один из зрителей заметил, что порядок расположения цветных колец на флаге был перепутан. Тогда же и выяснилось, что неправильный флаг вывешивался на всех Зимних Олимпийских Играх уже целых 20 лет, и никто ничего не замечал.

    «Пять колец»: 6 занимательных фактов об Олимпийских играх

    Ещё не запутались, который флаг правильный?

  6. Олимпийские золотые медали за первое место уже более сотни лет не золотые, а всего лишь позолоченные. Раньше они делались из чистого золота, но начиная с 1912 года их делают из серебра, после чего покрывают тонким слоем золота.

    «Пять колец»: 6 занимательных фактов об Олимпийских играх

    Не всё золото, что блестит… кроме Олимпийской медали, конечно!

Метки:

Актуальные новости

Стали известны даты полуфиналов Лиги Чемпионов УЕФА

Стали известны даты полуфиналов Лиги Чемпионов УЕФА

Автор Эвелина Никанорова
10 постов об отношениях, которые лучше не писать в соцсетях

10 постов об отношениях, которые лучше не писать в соцсетях

Автор Анжелика Орлёнок
В столице пройдёт турнир по кикбоксингу Vilnius Open 2021

В столице пройдёт турнир по кикбоксингу Vilnius Open 2021

Автор Евгений Русаков
УЕФА допустит зрителей на матчи финального турнира Евро-2020

УЕФА допустит зрителей на матчи финального турнира Евро-2020

Автор Эвелина Никанорова
Завершена реконструкция четырёх столичных стадионов

Завершена реконструкция четырёх столичных стадионов

Автор Евгений Русаков
«Король в ловушке»: 6 любопытных фактов о шахматах

«Король в ловушке»: 6 любопытных фактов о шахматах

Автор Евгений Русаков
6 фактов об одном из самых популярных видов единоборств &#8211; дзюдо

6 фактов об одном из самых популярных видов единоборств – дзюдо

Автор Евгений Русаков
Литва примет ЧЕ-2024 по футболу среди девушек U19

Литва примет ЧЕ-2024 по футболу среди девушек U19

Автор Евгений Русаков
10 отличных идей для поездок на выходные

10 отличных идей для поездок на выходные

Автор Анжелика Орлёнок