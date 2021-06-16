«Пять колец»: 6 занимательных фактов об Олимпийских играх

В этот день 127 лет назад по инициативе Пьера де Кубертена собрался конгресс по вопросу об учреждении (а по сути, о возобновлении проведения) Олимпийских игр. В этом году Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Будем надеяться, что коронавирус уже не сможет помешать, как сделал это в прошлом году, а пока вашему вниманию – шесть интересных фактов об Олимпийских играх.
- Пять колец Олимпийского флага символизируют пять континентов, связанных дружбой. Поговаривают, что у каждого континента был свой цвет (Европа – голубой, Азия – жёлтый, Африка – чёрный, Австралия – зелёный и Америка – красный), однако никаких доказательств, что Пьер де Кубертен именно так распределил цвета, нет.
- Игры XV Олимпиады, которые начались в 1952 году в Хельсинки, формально продолжаются до сих пор. Тогдашний президент МОК Зигфрид Эдстрём так увлекся на церемонии закрытия, что забыл произнести ключевую фразу: «Игры XV Олимпиады объявляю закрытыми». Поэтому официально эти игры так и не закончились.
- Олимпийские игры 1924 года породили такой вид спорта, как биатлон. Изначально этот вид спорта назывался «военный патруль». Он включал в себя гонку на лыжах, стрельбу из винтовок и лыжный альпинизм.
- В 1932 году Бразилия отправила своих спортсменов на Олимпийские игры без денег, но с полным сухогрузом кофе. Предполагалось, что они продадут товар и обеспечат себе финансирование. Увы, идея не сработала, так что некоторые бразильские спортсмены сами оплатили свои нужды, а некоторые и вовсе вернулись домой.
- На репетиции церемонии открытия XI Зимних Олимпийских игр 1972 года в Японии один из зрителей заметил, что порядок расположения цветных колец на флаге был перепутан. Тогда же и выяснилось, что неправильный флаг вывешивался на всех Зимних Олимпийских Играх уже целых 20 лет, и никто ничего не замечал.
- Олимпийские золотые медали за первое место уже более сотни лет не золотые, а всего лишь позолоченные. Раньше они делались из чистого золота, но начиная с 1912 года их делают из серебра, после чего покрывают тонким слоем золота.