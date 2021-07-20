Пять самых распространенных вопросов психотерапевту

Богаты ли психотерапевты, в чем разница между психологом и психиатром… Ниже – пять самых частых вопросов к психотерапевту. И ответы на них от клинического психолога Джона Грохоля.

«Забавно, что все эти вопросы возникают регулярно. Едва ли водопроводчику или астрофизику приходится то и дело рассказывать об одном и том же», — усмехается он.

1. «ВЫ АНАЛИЗИРУЕТЕ МЕНЯ ПРЯМО СЕЙЧАС?»

Многие склонны считать, что психолог всегда ищет скрытые мотивы того, как люди действуют и что говорят. В большинстве случаев это не так.

Быть хорошим психотерапевтом — тяжелая работа, подчеркивает доктор Грохоль. Профессионал старается не только понять своего пациента, но и разобраться в его прошлом, в жизненном опыте и том, как он мыслит. Собрав все эти детали воедино, можно получить целостную картину. На нее терапевт и ориентируется, чтобы помочь человеку справиться с проблемами.

Это не какая-то «суперсила», которую психотерапевту можно просто направить на незнакомца, и с легкостью узнать о нем все. «Хотя было бы здорово, если бы это было и так», — иронизирует Джон Грохоль.

2. «ДОЛЖНО БЫТЬ, ПСИХОТЕРАПЕВТЫ ОЧЕНЬ БОГАТЫ?»

Принято считать, что большинство психологов и психиатров зарабатывают огромные деньги. Действительно, в крупных городах США психоаналитики могут получать весьма неплохую зарплату. Однако для большинства психотерапевтов картина совершенно иная — и в Европе, в России, и во многих других странах.

Самые высокооплачиваемые специалисты — психиатры. Многие психологи и психотерапевты вовсе не считают себя «богатыми», а начинающие терапевты и вовсе часто испытывают финансовые трудности. Постоянное обучение, личная терапия и супервизия, которые должен проходить каждый уважающий себя специалист, также требуют финансовых вложений.

Словом, подавляющее большинство психотерапевтов занимаются своим делом вовсе не потому, что оно очень хорошо окупается. Есть много других сфер, в которых платят гораздо лучше, подчеркивает Грохоль. Большинство специалистов занимаются психотерапией, потому что хотят помогать другим.

3. «ВЫ УНОСИТЕ ПРОБЛЕМЫ КЛИЕНТОВ ДОМОЙ?»

Как ни странно, по словам эксперта, ответ на этот вопрос утвердительный. Несмотря на то что, получая образование и повышая квалификацию, они учатся разделять работу и жизнь, на практике это не всегда получается. Было бы неправильно считать, что психотерапевту всегда удается не приносить «работу» домой.

Конечно, ситуация может варьироваться от клиента к клиенту, но, по мнению Джона Грохоля, очень мало терапевтов могут спокойно оставлять «жизнь» клиентов в офисе. Это одна из причин, почему так трудно быть хорошим психотерапевтом. И один из главных факторов профессионального выгорания. Лучшие специалисты учатся интегрировать то, что делают, в личную жизнь, сохраняя при этом твердые границы.

4. «В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ ПСИХОЛОГОМ И ПСИХИАТРОМ?»

Такой вопрос постоянно слышат представители обеих профессий. Ответ американского эксперта прост: «Психиатр — это врач, который в США проводит большую часть времени, выписывая лекарства от психических расстройств. В то время как психолог осваивает разные виды психотерапии и фокусируется на исследовании человека и его поведения. Психологи не назначают лекарства, хотя некоторые специально обученные психологи в некоторых штатах могут».

В других странах чаще всего психиатр — это дипломированный врач, который занимается лечением психических расстройств и может назначать лекарства. У него за плечами — медицинский вуз, есть врачебная специализация «психотерапевт». И использование методов психотерапии также входит в его профессиональную компетенцию.

Психолог же — тот, кто закончил факультет психологии, получил соответствующий диплом, вооружен теоретическими знаниями и может заниматься психологическим консультированием. При желании психолог также может заниматься психотерапией. Однако для этого ему надо получить дополнительное образование и овладеть соответствующими методиками.

5. «ВЫ УСТАЕТЕ, СЛУШАЯ О ПРОБЛЕМАХ ЛЮДЕЙ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ?»

Да, отвечает доктор Грохоль. Несмотря на то что терапевты проходят специальную подготовку, это не значит, что не случается дней, когда работа становится изнурительной и утомительной. «Хотя профессионалы получают от психотерапии больше, чем отдают, даже они могут страдать в конце плохого дня, когда просто устают слушать».

Как и в других профессиях, хорошие специалисты учатся справляться с этим. Они знают, что подобные дни могут быть предупреждением о том, что они перегружены работой или стрессом и необходимо больше заботиться о себе. А может, это просто признак того, что психотерапевту пора в отпуск.

«Помните, терапевты тоже люди, — заключает Джон Грохоль. — И хотя специальное обучение и профессиональный опыт подготавливают их к ежедневному решению задач психотерапии, как и все люди, они не могут быть идеальными в 100% случаев».

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