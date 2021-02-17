Covid-19 Новости

Пятая часть работников детсадов и школ уже переболели ковидом

Автор RUSRADIO LT 28

Первую прививку от коронавируса уже получили две трети работников детсадов и школ. Это примерно 19 тысяч человек.

Примерно 800 работников уже получили и вторую прививку. 

В целом было намечено вакцинировать примерно 30 тыс. человек, работающих в дошкольных учреждениях, общеобразовательных и специализированных школах. Однако тестирование показало, что почти пятая часть из них уже переболели коронавирусом, и прививка им пока не нужна.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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