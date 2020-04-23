Пятница — день в школьной униформе

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Учителя, которые уже второй месяц подряд работают в непростых для себя условиях, нуждаются в поддержке учеников — уверены инициаторы акции “Пятница — день со школьной униформой”.

Инициативная группа родителей придумала акцию и теперь призывает учеников всей Литвы к ней присоединиться. Предлагается по пятницам надевать школьную униформу и учиться в ней.

Первыми к этой акции присоединились ученики каунасской гимназии Иоанна Павла II. По их рассказам, встретив в чате детей, одетых в школьную форму, учительница растрогалась, и увидев её реакцию, школьники решили привлечь к акции всех учащихся Литвы.

Эта инициатива стартует в пятницу, 24 апреля. Тем, у кого нет школьной униформы, предлагают надеть белую рубашку и таким образом поддержать учителей.