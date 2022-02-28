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«Пятница!» отказалась от «Орла и решки»

Автор Эвелина Никанорова

Телеканал «Пятница!» принял решение прекратить сотрудничество с украинской студией TeenSpirit, который производит для канала проект «Орел и решка».

– В текущей ситуации дальнейшее производство проекта не представляется возможным, – цитирует РИА «Новости» сообщение телеканала.

Телеканал «Пятница!» вещает с 2013 года, производя собственные развлекательные проекты, часть которых производится совместно с разными студиями. Одним из производителей передач является студия TeenSpirit, ее проектами являются программы «Орел и решка», «Орел и решка. Шоппинг».

Источник: InterMedia

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