«Пятница!» отказалась от «Орла и решки»

Телеканал «Пятница!» принял решение прекратить сотрудничество с украинской студией TeenSpirit, который производит для канала проект «Орел и решка».

– В текущей ситуации дальнейшее производство проекта не представляется возможным, – цитирует РИА «Новости» сообщение телеканала.

Телеканал «Пятница!» вещает с 2013 года, производя собственные развлекательные проекты, часть которых производится совместно с разными студиями. Одним из производителей передач является студия TeenSpirit, ее проектами являются программы «Орел и решка», «Орел и решка. Шоппинг».

Источник: InterMedia