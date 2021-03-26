Пятничная подборка фильмов об одиночках от Гинтараса Зукаса

Cast Away / Изгой (2000)
Самолет героя Тома Хэнкса попадает в авиакатастрофу. Почтовый клерк вынужден провести пять лет на необитаемом острове, в компании волейбольного мяча, которого он назвал Уилсон.
Into the Wild / В диких условиях (2007)
После окончания колледжа Кристофер отдает накопленные за время учебы деньги в благотворительный фонд, и отправляется автостопом на Аляску, чтобы окунуться в дикую природу.
I Am Legend / Я - легенда (2007)
Неизвестный вирус унёс жизни половины населения земного шара, а остальную половину превратил в вампиров. Герой Уилла Смита в компании своей собаки пытается найти противоядие и докопаться до причин эпидемии.
Wall-E / ВАЛЛ·И (2008)
Робот ВАЛЛ·И прилежно трудится на опустевшей Земле, очищая нашу планету от мусора, которые оставили после себя улетевшие в космос люди. Но даже роботы не хотят быть одинокими. Чудесный мультфильм от студии Pixar.
The Martian / Марсианин (2015)
Сотрудники марсианской миссии, посчитав коллегу погибшим, эвакуировались с планеты, оставив его одного. Герой Мэтта Дэймона должен выжить на Марсе до прилёта следующей экспедиции.
Nomadland / Земля кочевников (2020)
Героиня Фрэнсис МакДорманд остается без работы, без дома, без мужа. Она погружает свои вещи в фургон и становится одной из племени современных кочевников, путешествующих от штата к штату в поисках сезонного заработка.
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