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Новости Что посмотреть

Пятничная подборка фильмов об одиночках от Гинтараса Зукаса

Автор Gintaras Zukas 31
Пятничная подборка фильмов об одиночках от Гинтараса Зукаса

Cast Away / Изгой (2000)

Cast Away / Изгой (2000)

Самолет героя Тома Хэнкса попадает в авиакатастрофу. Почтовый клерк вынужден провести пять лет на необитаемом острове, в компании волейбольного мяча, которого он назвал Уилсон.

Into the Wild / В диких условиях (2007)

Into the Wild / В диких условиях (2007)

После окончания колледжа Кристофер отдает накопленные за время учебы деньги в благотворительный фонд, и отправляется автостопом на Аляску, чтобы окунуться в дикую природу.

I Am Legend / Я - легенда (2007)

I Am Legend / Я - легенда (2007)

Неизвестный вирус унёс жизни половины населения земного шара, а остальную половину превратил в вампиров. Герой Уилла Смита в компании своей собаки пытается найти противоядие и докопаться до причин эпидемии.

Wall-E / ВАЛЛ·И (2008)

Wall-E / ВАЛЛ·И (2008)

Робот ВАЛЛ·И прилежно трудится на опустевшей Земле, очищая нашу планету от мусора, которые оставили после себя улетевшие в космос люди. Но даже роботы не хотят быть одинокими. Чудесный мультфильм от студии Pixar.

The Martian / Марсианин (2015)

The Martian / Марсианин (2015)

Сотрудники марсианской миссии, посчитав коллегу погибшим, эвакуировались с планеты, оставив его одного. Герой Мэтта Дэймона должен выжить на Марсе до прилёта следующей экспедиции.

Nomadland / Земля кочевников (2020)

Nomadland / Земля кочевников (2020)

Героиня Фрэнсис МакДорманд остается без работы, без дома, без мужа. Она погружает свои вещи в фургон и становится одной из племени современных кочевников, путешествующих от штата к штату в поисках сезонного заработка.

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Максим Галкин: мини-фильм «‎Дистанционка»‎
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Максим Галкин: мини-фильм «‎Дистанционка»‎

Эвелина Никанорова 30 декабря, 2020

Максим Галкин представил пародийный мини-фильм «‎Дистанционка»‎. Фильм о трудностях школьников, которым приходится учиться на удаленке из-за пандемии

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Цифровая премьера комедии «Мажор. Фильм»

RUSRADIO LT 4 января, 2021

2 января, в обход кинотеатров, на Кино-поиске, вышло продолжение сериала «Мажор» - «Мажор. Фильм». В ролях: Павел Прилучный, Евгений Стычкин, Агния Дитковските.

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Представляем кино новики недели. Последние громкие премьеры по мнению коллектива RUSRADIO LT. Драма, комедия, сериал и детское кино.

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Вот и дождались мы завершения 2020 года, который разные издания и соцсети называли самым ужасным. Но мы уверены, что для многих прошлый год был классным,

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Представляем кино новики недели. Последние громкие премьеры по мнению коллектива RUSRADIO LT. Драма, комедия, сериал и детское кино.

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