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Новости Что посмотреть

Пятничная подборка фильмов основанных на литературе для детей

Автор Gintaras Zukas 29
подборка фильмов основаных на литературе для детей

Дневник слабака / Diary of a Wimpy Kid (2010)

Дневник слабака / Diary of a Wimpy Kid (2010)

Писатель Джефф Кинни начал публиковать серию книг «Дневник слабака», построенных как дневник мальчика Грега, который перешел в среднюю школу. О приключениях Грега сняли уже четыре фильма.

Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя / Ernest et Célestine (2012)

Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя / Ernest et Célestine (2012)

Мультфильм, основанный на серии книг бельгийской писательницы Габриэль Венсан, рассказывает о дружбе крошечной мышки и большого медведя. Эрнест нашел ее, когда был голоден, но не съел…

Приключения Паддингтона / Paddington (2014)

Приключения Паддингтона / Paddington (2014)

Приключения медведя приехавшего в Лондон. Там он находит семью и меняет их жизнь к лучшему. Основаны фильмы на рассказах английского писателя Майкла Бонда.

Большой и добрый великан / The BFG (2016)

Большой и добрый великан / The BFG (2016)

Фильм Стивена Спилберга основанный на сказке Роальда Даля. История о девочке Софи, подружившейся с Большим и добрым великаном. А потом они вместе отправились бороться с великанами злыми.

Джим Пуговка и машинист Лукас / Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer (2018)

Джим Пуговка и машинист Лукас / Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer (2018)

Маленький Джим Пуговка вместе с машинистом Лукасом и его паровозом отправляется в другое королевство – спасать прекрасную принцессу. В фильме, как и в книге Михаэля Энде, по которой он был снят, детей ждет множество приключений и неожиданных встреч.

Кролик Питер / Peter Rabbit (2018)

Кролик Питер / Peter Rabbit (2018)

В основу фильма о приключении кролика Питера и его друзей положена серия рассказов английской писательницы Беатрис Поттер. Надеемся, скоро нашу привычную жизнь починят, и в кинотеатрах выйдет продолжение приключений Питера.

Больше киноподборок

подборка фильмов основаных на литературе для детей

Пятничная подборка фильмов основанных на литературе для детей

Gintaras Zukas 2 апреля, 2021

Сегодня отмечает Международный день детской книги. Пятничная подборка фильмов основаных на литературе для детей.

телеспектакль по «Властелину колец»

На ютьюб выложили советский телеспектакль по «Властелину колец»

Эвелина Никанорова 1 апреля, 2021

В YouTube появились две части телеспектакля «Хранители», снятого по первой из трех частей романа «Властелин колец».

Зак Снайдер

Зак Снайдер составил список любимых фильмов и сериалов

Эвелина Никанорова 24 марта, 2021

Американский режиссер и сценарист Зак Снайдер стал куратором для стриминговой платформы HBO Max. В честь этого он составил список лучших, по его мнению, фильмов и сериалов всех времен.

суд над чикагской семеркой

Объявлены номинанты на премию «Оскар»

Эвелина Никанорова 16 марта, 2021

Американская академия кинематографических искусств и наук назвала номинантов премии «Оскар» 2021 года.

Пятничная подборка фильмов об одиночках от Гинтараса Зукаса

Пятничная подборка фильмов об одиночках от Гинтараса Зукаса

Gintaras Zukas 26 марта, 2021

Сегодня день одиночество. По этому случаю, пятничная подборка фильмов об одиночках от Гинтараса Зукаса.

Женщины сняли в 2020 году рекордное количество фильмов

Женщины сняли в 2020 году рекордное количество фильмов

Эвелина Никанорова 4 января, 2021

Женщины сняли в 2020 году рекордное количество фильмов. Об этом сообщает Variety. Такой показатель выше, чем годом ранее, когда женщины сняли 12% картин. А в 2018-м и вовсе доля составила 4%. В топ-100 фильмов по сборам попали три блокбастера,

«Союзмультфильм»готовит полнометражный детектив по сценарию Донцовой

Эвелина Никанорова 11 ноября, 2020

Студия «Союзмультфильм» готовит комедийно-приключенческий детектив «Золотой Улей». Сценарист нового мультфильма - писательница Дарья Донцова.

Тайны Синагоги в Вильнюсе

RUSRADIO LT 3 ноября, 2020

Литовские евреи или литваки – это евреи, корни которых находятся на территории бывшего Великого княжества Литовского, разделенного между современной Литвой, Беларусью, Латвией, северо-восточными Сувалками и Белостокской области Польши, а

«КиноПоиск» указал кошек и котов в качестве актеров

«КиноПоиск» указал кошек и котов в качестве актеров

Эвелина Никанорова 5 января, 2021

Главными героями документального фильма «Город кошек» стали семь котиков: Осман, Дениз, Псикопат, Аслан Паркаси, Дюман, Гамсиз, Сари.

Две российские премьера от Premier

Две российские премьера от Premier

RUSRADIO LT 7 января, 2021

Ироничная комедия от создателей сериалов «Мир! Дружба! Жвачка!», «Физрук» и «Сладкая жизнь». Слава недовольна жизнью. В канун Нового года Слава загадывает желание, чтобы все поменялось… Загаданное желание становится роковым: у мужа все меняется

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