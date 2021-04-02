Пятничная подборка фильмов основанных на литературе для детей

Маленький Джим Пуговка вместе с машинистом Лукасом и его паровозом отправляется в другое королевство – спасать прекрасную принцессу. В фильме, как и в книге Михаэля Энде, по которой он был снят, детей ждет множество приключений и неожиданных встреч.