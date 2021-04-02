Пятничная подборка фильмов основанных на литературе для детей

Дневник слабака / Diary of a Wimpy Kid (2010)
Писатель Джефф Кинни начал публиковать серию книг «Дневник слабака», построенных как дневник мальчика Грега, который перешел в среднюю школу. О приключениях Грега сняли уже четыре фильма.
Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя / Ernest et Célestine (2012)
Мультфильм, основанный на серии книг бельгийской писательницы Габриэль Венсан, рассказывает о дружбе крошечной мышки и большого медведя. Эрнест нашел ее, когда был голоден, но не съел…
Приключения Паддингтона / Paddington (2014)
Приключения медведя приехавшего в Лондон. Там он находит семью и меняет их жизнь к лучшему. Основаны фильмы на рассказах английского писателя Майкла Бонда.
Большой и добрый великан / The BFG (2016)
Фильм Стивена Спилберга основанный на сказке Роальда Даля. История о девочке Софи, подружившейся с Большим и добрым великаном. А потом они вместе отправились бороться с великанами злыми.
Джим Пуговка и машинист Лукас / Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer (2018)
Маленький Джим Пуговка вместе с машинистом Лукасом и его паровозом отправляется в другое королевство – спасать прекрасную принцессу. В фильме, как и в книге Михаэля Энде, по которой он был снят, детей ждет множество приключений и неожиданных встреч.
Кролик Питер / Peter Rabbit (2018)
В основу фильма о приключении кролика Питера и его друзей положена серия рассказов английской писательницы Беатрис Поттер. Надеемся, скоро нашу привычную жизнь починят, и в кинотеатрах выйдет продолжение приключений Питера.
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