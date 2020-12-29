Пятно нефтепродуктов в Балтийском море бесследно пропало

Пятно нефтепродуктов, попавших вчера в Балтийское море из терминала Бутинге, растаяло.

Три спасательных судна, которые сегодня утром вернулись на место инцидента для дальнейшего сбора загрязнений, не обнаружили в море пятен нефтепродуктов. По словам специалистов, сильный ветер, волны и холодная вода расщепили массу на мелкие частицы, которые опустились на дно. Как сообщалось, из-за разрыва рукава вчера в море попало около 2 тонн нефтепродуктов. По предварительным данным министерства окружающей среды, размер ущерба, нанесенного природе, может составить примерно 12 тысяч евро. Покрыть его должен будет управляющий терминалом, концерн Orlen Lietuva.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.