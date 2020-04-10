План послаблений карантина обещают после Пасхи

После Пасхи правительство намерено объявить, прелиминарный план сокращения карантинных запретов. Но это только в случае если ситуация с коронавирусом будет оставаться стабильной, сказал премьер-министр Саулюс Сквернялис. По его утверждению, план состоит из четырех этапов, и в среду после Пасхи кабинет министров может объявить о частичных послаблениях для торгового сектора и сектора услуг.

Второй этап охватил бы уличные кафе, услуги здоровья и красоты. Третий — детские сады и школы. И в далекой перспективе, на четвертом этапе, массовые мероприятия.

Как премьер-министр рассказал BNS: все послабления будут оцениваться отдельно и корректироваться по необходимости.

“Предварительные даты, мы (кабинет министров) постараемся разложить. Но если ситуация изменится, или не будет меняться, или увидим, что есть риск, даты просто перенесутся”, — рассказал Саулюс Сквернялис. В том же интервью премьер-министр обратился к медикам и призвал их смело говорить о нарушениях и проблемах в больницах. По его словам, зачастую ответственность за заразившихся медиков лежит на администрации лечебных учреждений.

Также Саулюс Сквернялис рассказал, что правительство предусматривает частично компенсировать расходы на аренду, для бизнеса, которому пришлось остановить свою деятельность из-за карантина. Решение по этому вопросу, также рассчитывают принять в среду, на заседании кабинета министров.

“Одно из таких решений — пока не окончательное — если арендодатель и арендатор договорятся об определенных скидках — то половину стоимости аренды, возьмет на себя государство”, — сказал премьер-министр.