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План послабления карантина запланирован на 8 февраля

Автор Евгений Русаков 346
План послабления карантина - в понедельник

Премьер-министр Ингрида Шимоните рассказала, что в понедельник, 8 февраля, Правительство Литвы планирует подтвердить план послабления условий карантина.

«Я уверена, что в понедельник мы сможем утвердить такой план, и в дальнейшем можно будет принимать соответствующие этому плану решения», – сказала она.

По словам Ингриды Шимоните, ситуация с эпидемией по-прежнему серьёзная, хотя и значительно лучше, чем несколько недель назад.

В начале этой недели Правительство Литвы позволило возобновить деятельность лыжных центров.

На этой неделе будут приняты решения и относительно салонов красоты, а также небольших магазинов, однако этот вопрос был отложен до следующей недели.

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