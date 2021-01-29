Covid-19 Новости

План постепенного снятия ограничений – в стадии подготовки

Автор RUSRADIO LT 22
План постепенного снятия ограничений - в стадии подготовки

Устанавливать ли на дорогах контрольные пункты, в эти выходные будут решать сами регионы с учетом погодных условий.

В последнее время снизилось количество людей, пытающихся без причины ездить по стране. За неделю полиция развернула обратно около 650 водителей. В ближайшее время намечено уделять больше внимания тому, как люди придерживаются требования не собираться группами, а также нарушителям правил изоляции.

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Послабления запрета на передвижение жителей по стране могут вводиться поэтапно. Об этом сообщает министр внутренних дел. По словам Агне Билотайте, вначале могут быть сняты ограничения на передвижение жителей в будние дни, с сохранением запрета на поездки в выходные и в праздники. План постепенного снятия ограничений правительство вновь будет рассматривать в понедельник. Он еще в стадии подготовки.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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