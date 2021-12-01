Планируем поездки: какие выходные ждут нас в 2022 году?

2021 год подарил нам длинные выходные четыре раза. По три дня на Новый год и Пасху, и целых четыре выходных – на День всех святых и Велинес. Какие выходные ещё ожидают нас в этом году, и как обстоит дело с выходными в 2022-м?

Канун Католического Рождества и Рождество в этом году выпадают не очень «удачно». 24, 25 и 26 декабря – это пятница, суббота и воскресенье. То есть, из дополнительных дней получается только пятница.

Нерабочие дни – 2021

24 декабря, пятница – Кучос, Сочельник католического Рождества

25 декабря, суббота – Рождество

26 декабря, воскресенье – Второй день Рождества

Новый год в этот раз тоже наступает в субботу (1 января). Так что, получается, все зимние праздники придётся встречать собранно и бодро.

А что за ситуация с праздниками в следующем году?

Нерабочие дни – 2022

Календарь показывает, что в 2022 году два дня мы будем отдыхать, как обычно, на Пасху (17 и 18 апреля). Два свободных дня у нас будет на Vėlinės, 1 и 2 ноября. Три выходных получаются на День независимости (11 марта – пятница), на Йонинес (24 июня – пятница) и на Жолине (15 августа – понедельник). Первый и второй день Рождества в следующем году выпадают на воскресенье и понедельник – так что ещё один дополнительный денёк всё-таки добавляется. Ну а 1 января 2023 года – это воскресенье. Так что в ночь с субботы на воскресенье можно будет встретить Новый год – и уже 2 января, в понедельник, – отправляться на работу.

1 января, суббота – Новый год

16 февраля, среда – День восстановления Литовского государства

11 марта, пятница – День восстановления независимости Литвы

17 апреля, воскресенье – Velykos, Пасха

18 апреля, понедельник – Пасха, 2-й день

1 мая, воскресенье – Международный день труда

24 июня, пятница– Joninės, Йонинес

6 июля, среда – День коронации Миндаугаса (День Государства)

15 августа, понедельник – Žolinė, Жолинес, Вознесение Девы Марии

1 ноября, вторник – День Всех Святых

2 ноября, среда – Vėlinės, День поминовения усопших

24 декабря, суббота – Šv. Kūčios, Сочельник католического Рождества

25 декабря, воскресенье – Šv. Kalėdos, Рождество

26 декабря, понедельник – Второй день Рождества

Работать или не работать в выходные?

Этот вопрос каждый решает сам. Просто не забывайте, что в нерабочие дни положена более высокая почасовая оплата. А значит, если вы не отмечаете какой-то праздник, но не прочь подзаработать, – можно обсудить этот вопрос с работодателем. К слову, все эти вопросы регламентирует Статья 144 Трудового кодекса Литвы.

В праздничные дни положен двойной тариф оплаты труда. При посменной работе человеку, вызванному работать не по графику, положена двойная оплата. Дело в том, что вызов на дополнительную работу в другую смену считается работой в выходной день. Работа в выходной или праздничный день оплачивается по двойному тарифу. Работа в ночные часы – 1,5 тарифа. Сверхурочные в свой рабочий день (не ночью) тоже обычно оцениваются в 1,5 тарифа, ночью – в 2. Сверхурочные в нерабочие (праздничные) дни оплачиваются по тарифу 2,5.