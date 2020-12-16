Планируется, что субсидии станут выше, а пособия получат не все

Правительство на своем сегодняшнем заседании решало вопросы, связанные с помощью работодателям, а также некоторым категориям служащих и безработных. Представленные правительством предложения будут вынесены на голосование в Сейме.

Было принято решение продлить выплату пособия в размере 200 евро при поиске работы, однако теперь его получат не все, кто ищет работу. Поправки к Закону о занятости предусматривают предоставление этой выплаты только тем жителям страны, которые работали до объявления чрезвычайной ситуации или карантина и были уволены во время них, а также если они работали в компаниях, деятельность которых была ограничена. Выплаты получили бы и самозанятые люди, которые не могут продолжать свою деятельность.

Выплаты по поиску работы предлагается не предоставлять студентам, учащимся профессиональных учебных заведений, которые зарегистрировались в Службе занятости только с целью получения этого пособия.

«Mы применяем такой механизм, считая, что он не применялся в прошлом», сказала министр соцзащиты и труда Моника Навицкене.

По ее словам, ранее пособие по поиску работы могли получить 266 тысяч безработных, однако после корректировки принципа его назначения пособие станет доступным примерно для 30 тысяч человек.

Размер пособия будет составлять 33% от минимальной зарплаты (607 евро «на бумаге»), т.е. 200 евро. Если в следующем году размер минимальной зарплаты вырастет до 642 евро, пособие по поиску работы составит 212 евро.

Кроме того, работодателям, сохраняющим рабочие места во время простоя, со следующего года планируется возмещать полную (100%) заработную плату сотрудников. Максимальная субсидия будет составлять до двух минимальных месячных зарплат.

Работодатели, получившие субсидию, должны будут сохранить не менее 50 процентов рабочих мест в течение как минимум 3 месяцев после окончания выплаты субсидии.

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До сегодняшнего дня работодателям, которые объявили простой и во время простоя сохраняли рабочие места, государство выплачивало субсидии в размере 70% от зарплаты сотрудника, но не более полутора минимальных зарплат (910,5 евро до уплаты налогов или 656 евро на руки) – такая выплата была положена, если работодатель сам платил 30% от заработной платы. В противном случае это соотношение составляло 90% и 10%, а максимальная субсидия составляла один минимальный оклад (607 евро до уплаты налогов или 437 евро “на руки”).

Весной половину рабочих мест работодатели должны были сохранить хотя бы в течение трех месяцев после окончания выплаты субсидии.

Субсидии не были положены работодателям, которые увольняли сотрудников по своей инициативе без вины сотрудника или отправляли в неоплачиваемый отпуск по просьбе работника.