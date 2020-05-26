Планируется отменить паспортный контроль на границе с Латвией

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1 июня на границе с Латвией будет отменена проверка документов.

По словам премьера Саулюса Сквернялиса, если кабинет министров поддержит соответствующее предложение МВД, на границе будет полностью возобновлено свободное передвижение граждан, без каких-либо проверок.

Уже вторую неделю граждане Литвы, Латвии и Эстонии могут путешествовать между тремя странами без необходимости соблюдать обязательную изоляцию.

Однако паспортный контроль на границе пока не отменен.