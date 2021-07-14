Планируется ужесточить регулирование деятельности нотариусов

Нотариальный цех ждут перемены. Министерства юстиции и финансов предлагают ужесточить регулирование деятельности нотариусов.

В частности, планируется пересмотреть расценки на услуги нотариусов и некоторые их привилегии. Госконтроль ранее констатировал, что на данный момент тарифы нотариальных услуг экономически необоснованны. А Совет по конкуренции рассматривал не одно дело о возможных картельных сговорах.

По данным председателя парламентского Комитета по бюджету и финансам Миколаса Маяускаса, в прошлом году доходы нотариусов были примерно на 1,5 млн евро больше, чем в позапрошлом году и в целом превышали 42 млн. В среднем один нотариус в прошлом году декларировал 173 тыс. евро доходов. Интересно, что 8 из 10 нотариусов, заработавших больше всех, не декларировали никаких фактических расходов.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.