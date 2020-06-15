Listen to «Планируется возобновить судоходство по Неману до границы с Беларусью» on Spreaker.

В ближайшие 5 лет планируют расчистить русло Немана вверх от Каунасской ГЭС до границы с Беларусью, а затем возобновить судоходство по этому маршруту. Дирекция внутренних вод подписала меморандум с десятью муниципалитетами о развитии судоходства, очистку русла планируют начать в апреле 2021 года. Очистка займет как минимум четыре года, а на некоторых участках судоходство станет возможным уже через несколько лет. Есть надежда, что возобновление судоходства даст толчок к развитию экономики, туризма, привлечет инвестиции.