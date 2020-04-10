Плановые прививки во время карантина откладывать нельзя

Не смотря на то, что в большинстве стран введен карантин, всемирная организация здоровья, обращает внимание на то, что плановые прививки не должны прерываться или откладываться.

Эпидемиологи обращают внимание, что отложенные прививки в будущем могут вызвать необратимые последствия, или даже стать причиной вспышек инфекционных заболеваний.

Календарь прививок, это документ которому надо следовать и придерживаться. “Переносить или откладывать родители не могут”, — говорит эпидемиолог национального центра общественного здоровья Дайва Размувиене.

Это угроза самому ребенку, и в будущем это может привести к очень грустным последствиям.

Родители или опекуны должны связаться с семейным врачом и проконсультироваться, и запланировать визит на прививку.

Рекомендуется согласовывать визит к врачу заранее, чтобы избежать очередей.

Также на прием к доктору приходить только одному из родителей.

Также напомним, что теперь в общественных местах следует носить средства, закрывающие нос и рот (маски, респираторы и прочие средства) в обязательном порядке. До сих пор, это носило лишь рекомендательный характер.