Планы правительства по смягчению ограничений

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15 апреля кабинет министров принял решение смягчить ограничения для части магазинов. Теперь могут открыться небольшие магазины с отдельным входом на улице, а также поставщики бытовых и ремонтных услуг, общение с клиентами в которых будет длиться не дольше 20 минут.

Магазины должны быть обеспечены обязательными защитными средствами (маски, дезинфицирующие средства, перчатки). Это касается как продавцов, так и клиентов.

С четверга уже открылись магазины, предлагающие покупателям строительные материалы. Ermitažas сообщил, что в четверг открыты магазины в Клайпеде, Шяуляй, Укмерге, Мажейкяй и Йонаве. В Вильнюсе и Каунасе магазины Ermitažas откроются до субботы. Сеть Senukai сообщила, что с четверга открывает свои магазины в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и других городах Литвы, где магазины отвечают требованиям безопасности. На сайте Depo сообщается, что магазины сети открываются с 16 апреля.В скором времени откроется и магазин Ikea.

«Очень важно обеспечить соблюдение мер безопасности. Если мы увидим, что ситуация ухудшается, что покупатели и продавцы не соблюдают установленные требования, мы будем вынуждены отменить смягчение карантина», – сказал премьер Саулюс Сквернялис.

По его словам, дальнейшее послабление можно будет рассматривать после оценки пасхальных выходных: рост заболеваемости не должен расти. Как сказал Саулюс Сквернялис, это “через пять-семь дней”.

Если говорить о дальнейших послаблениях, то временно исполняющий обязанности министра экономики глава Министерства энергетики Жигимантас Вайчюнас рассказал о предварительных планах.

По его утверждению, через две недели — если ситуация будет оставаться стабильной, — можно начинать второй этап послаблений.

В этом случае могла бы возобновиться деятельность культурных учреждений — музеев, библиотек; оздоровительных учреждений, проводящих плановые процедуры и операции; а также парикмахерских и косметологических кабинетов.

На втором этапе разрешили бы деятельность уличных кафе и ресторанов, а также проведение обучения, которое не может осуществляться удалённо, — это, например, курсы вождения, авиации. Возобновилась бы деятельность торгово-развлекательных центров, а также рынков, с ограничением доступа людей.

На третьем этапе будет разрешено работать учреждениям общественного питания — кафе, ресторанам, барам; учреждениям, предоставляющим оздоровительные услуги — стоматологам, лабораториям. Открылись бы спортивные клубы, парки развлечений, а также детские сады, школы, дневные центры.

На последнем этапе возобновились бы и массовые мероприятия: театры, кинотеатры, конференции, выставки и концерты.

Стоит отметить, что никаких конкретных дат пока не указывается. Министр подчеркивает, что все этапы послаблений будут зависеть от коронавирусной ситуации в стране.

«План лишь ориентировочный, но он нужен, чтобы бизнес-сектор думал и знал, когда можно будет вернуться к нормальной жизни государства», – заявил на совещании премьер Саулюс Сквернялис.

Карантин введён в Литве с целью замедления распространения коронавируса, он действует до 27 апреля включительно.