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Плазма крови переболевших COVID-19 – для лечения тяжелых больных

Автор RUSRADIO LT 23
Плазма крови переболевших COVID-19 - для лечения тяжелых больных

Каунасские клиники начинают собирать плазму крови людей, переболевших ковидом, и в скором времени начнут применять ее для лечения тяжелых пациентов.

В крови переболевших COVID-19 формируются антитела, которые могут снизить риск заражения и облегчить ход болезни у других больных. Донор плазмы крови должен быть официально выздоровевшим от ковида не менее 14 дней назад либо  у него должен быть отрицательный тест на коронавирус.

Хотя научные исследования еще не завершены, медики уже пытаются применять этот способ лечения и отмечают, что иммунная плазма облегчает состояние некоторых пациентов.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.  

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