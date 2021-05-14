Новости Отдых в Литве

Пляжи завершают последние приготовления к новому сезону

Автор Анжелика Орлёнок 22
Пляжи завершают последние приготовления к новому сезону

Пляжи на взморье завершают последние приготовления к новому курортному сезону.

Уже выбраны и подготовлены команды спасателей, подремонтированы и обновлены деревянные дорожки в дюнах. На пляжи после зимы вернулись лавочки, кабинки для переодевания и мусорные баки.

Помимо этого на взморье, между первым и вторым пляжами Мелнраге, оборудована новая спасательная станция.

Официально летний сезон на приморских курортах страны начинается уже завтра — 15 мая.

К слову, даже если в это пока трудно поверить, синоптики обещают, что погода завтра улучшится. Ночью ещё возможен небольшой дождь, но к утру облака рассеются. Завтра днем ожидается переменная облачность, небольшие дожди возможны лишь местами.

Синоптики прогнозируют, что воздух завтра днём прогреется до 16–21 градуса.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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