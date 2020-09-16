Пляжный сезон завершился. Каким он был?

Listen to «GRINDA — завершение пляжного сезона» on Spreaker.

Несмотря на то, что неожиданно к нам на несколько дней вернулось лето, столичные пляжи официально закрыли купальный сезон. О том, каким он был, мы спросили сотрудника компании GRINDA, которая и отвечала весь этот период за порядок на пляжах. У нас в эфире Эгидиюс Стяпонавичюс.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте. В принципе, мы уже закрылись на сегодня, но люди все еще будут приходить на наши пляжи, потому что у нас хорошая инфраструктура, спортивные площадки… Что у нас было особенного в этом году? Из-за “короны” очень много людей не выехало в обычные курортные места, — как раз очень много посетителей было у нас на общественных пляжах Вильнюса. Мы, конечно, предпринимали некоторые меры предосторожности — дезинфицировали будки, другой инвентарь. Но, в принципе, людям очень нравятся наши пляжи, и они чувствуют себя там безопасно.

— А были ли какие-то сложности в работе? Или вы просто подстроились под реалии времени, — и далее все было как обычно?

— Были некоторые технические моменты, но в этом году мы делали реконструкцию пляжа в Жирмунай, и приспособили его для людей на колясках — то есть, семей с детьми и людей с ограниченными возможностями. В этом году мы очень много внимания уделяли людям с ограниченными возможностями — то есть, реконструкция пляжа в Жирмунай — в принципе, центрального пляжа на реке Нерис, — показала, что этим людям очень нужна такая развитая инфраструктура. Как раз поэтому наши спасатели приспособились и к этим посетителям.

— Качество пляжей и воды, по данным исследований, тоже было отличным?

— Совершенно верно. Качество воды в литовских водоемах, — одно из самых лучших в Евросоюзе. Так что в Вильнюсе точно можно купаться без больших проблем. Мы всегда осведомляем людей, если качество воды изменяется — так что лето было хорошее. А самое хорошее — это то, что никто не утонул. Мы думаем, что это случается потому, что изменился контингент чуть-чуть. Если раньше на водоемах и общественных пляжах собирались разные люди, то сейчас там очень безопасно чувствуют себя посетители с семьями и молодежь. Тем более, что инфраструктура сейчас очень развитая, есть спортивные площадки и тренажеры, и столы для отдыхающих, и гриль-зоны, так что есть что делать на наших пляжах.