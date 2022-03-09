Площадки Dėk‘ui собирают самые необходимые средства для украинцев

Площадки Dėk‘ui собирают помощь для людей, пострадавших от войны в Украине. В случае необходимости эти площадки будут предоставлять и услуги складирования.

Информация о тех или иных вещах, которые необходимы именно в данный момент, публикуется на странице vaatc.lt, а точные адреса площадок DĖK‘ui можно найти по ссылке stoteledekui.lt/kontaktai/.

В настоящий момент необходимы средства гигиены для мужчин, женщин и детей

Для мужчин: туалетная бумага, медицинские маски, наборы для бритья, шампунь, зубная паста, зубные щетки, гель для душа, мыло, дезинфицирующее средство, крем для лица, влажные салфетки, ушные палочки.

Для женщин: туалетная бумага, медицинские маски, зубная паста, зубные щетки, шампунь, гель для душа, гигиенические пакеты и прокладки, дезинфицирующее средство, станки для бритья, ушные палочки, маски-скрабы для лица, крем для лица и области под глазами.

Детям необходимы зубные щетки, детская зубная паста, детский шампунь, мыло и влажные салфетки. В настоящее время также просят приносить детские книжки.

Поддержку собирают

Магазин DĖK’ui, ул. Žydų, 2, тел. +370-627-33328

Площадка DĖK’ui, ул. Tuskulėnų, 39, тел. +370-695-73378

Другие площадки DĖK’ui, тел. +370-696-41787

На остановках Dėk‘ui собирают также вещи для сотрудников полиции Украины

На данный момент им очень нужна термоодежда, которую можно надевать под верхнюю одежду, специализированная обувь (размеры 40 – 46), нижнее белье, футболки с короткими рукавами, фонарики, предназначенные для армии или походов, а также батарейки к ним, головные уборы, спальные мешки, мясные консервы и другие продукты.

Сдавать просят только новую одежду темных цветов без элементов декора, которую удобно надевать под униформу. Дополнительная информация